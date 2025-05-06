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06 мая, 07:00

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В "Сокольниках" открылся летний сезон в Большом розарии

В "Сокольниках" открылся летний сезон в Большом розарии

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В парке "Сокольники" начал работу Большой розарий – одна из самых живописных локаций для прогулок и фотосессий в Москве. На клумбах высажено более ста видов растений: розы, пионы, ирисы и другие цветы. Среди зеленых аллей растут свыше 60 видов деревьев.

Посетители могут прогуляться по территории сада, отдохнуть на скамейках и сделать красивые снимки на фоне цветущих клумб. Розарий открыт ежедневно с 12:00 до 21:00, кроме понедельника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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