В "Сокольниках" открылся летний сезон в Большом розарии

В парке "Сокольники" начал работу Большой розарий – одна из самых живописных локаций для прогулок и фотосессий в Москве. На клумбах высажено более ста видов растений: розы, пионы, ирисы и другие цветы. Среди зеленых аллей растут свыше 60 видов деревьев.

Посетители могут прогуляться по территории сада, отдохнуть на скамейках и сделать красивые снимки на фоне цветущих клумб. Розарий открыт ежедневно с 12:00 до 21:00, кроме понедельника.

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