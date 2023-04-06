Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в Москве с 2020 года

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в столице с 2020 года. Такие данные привел столичный Главконтроль. А в ближайшее время Мосгордума рассмотрит проект закона о контроле технического состояния аттракционов, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Всего в столице насчитывается почти 400 аттракционов. Большая часть из них размещается в городских парках, некоторые также находятся в торговых центрах и на фестивальных площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.