Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Город

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в Москве с 2020 года

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в Москве с 2020 года

Длинная очередь образовалась к капсуле космического корабля в центре столицы

Онлайн-запись для желающих пройти на военную службу по контракту заработала в Москве

Длинная очередь образовалась к капсуле космического корабля в центре Москвы

Новости часа: Израиль обстреляли со стороны Ливана

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Москвичам рассказали, как проходит месячник весеннего благоустройства в столице

В Москве прошла большая пресс-конференция, посвященная работе сервисов электросамокатов

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Более 300 нарушений работы аттракционов выявили в столице с 2020 года. Такие данные привел столичный Главконтроль. А в ближайшее время Мосгордума рассмотрит проект закона о контроле технического состояния аттракционов, рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Всего в столице насчитывается почти 400 аттракционов. Большая часть из них размещается в городских парках, некоторые также находятся в торговых центрах и на фестивальных площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика