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Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" установили в центре столицы

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" установили в центре столицы

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Очередь выстроилась на Охотном ряду в столице. Там можно увидеть аппарат "Союз МС-18" и осмотреть его внутри. Это капсула корабля, который в 2022 году спускал с МКС на землю съемочную группу с актрисой Юлией Пересильд.

Гости могут осмотреть объект, сделать фото и изучить промоматериалы к фильму "Вызов". С улицы Охотный Ряд объект уберут вечером 6 апреля. После этого его можно будет увидеть на ВДНХ.

Фильм "Вызов" стал первой кинолентой, которую сняли на Международной космической станции (МКС). Премьера картины состоится 20 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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