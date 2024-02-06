"Аптекарский огород" украсили красными фонарями к китайскому Новому году

Аптекарский огород украсили в традиционном китайском стиле к Новому году по лунному календарю. На входе в оранжерею – яркая гирлянда, а среди субтропической зелени засветились красные бумажные фонарики.

Кроме того, с купола спускаются драконы – символ 2024 года. Празднование будет проходить до 25 февраля в рамках годов культуры России – Китая и при поддержке Китайского культурного центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.