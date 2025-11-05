Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 22:15

Город

Дом на 555 квартир построят в Богородском по программе реновации

Дом на 555 квартир построят в Богородском по программе реновации

"Новости дня": новая школа открылась в районе Свиблово

"Новости дня": сезон работ по замене лифтов завершен в одном из домов на Просторной улице

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Москве

"Московский патруль": росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в столице

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

"Московский патруль": полицейские нашли патроны для автомата АК-74 в столичном парке

Пилотный проект по борьбе с рекламой наркотиков стартовал в Москве

Tesla Cybertruck застрял в болоте в ТиНАО

Дом по программе реновации на 555 квартир построят в районе Богородское. В здании на Открытом шоссе будет 5 секций.

Квартиры здесь будут сдавать уже с отделкой. В них установят двери, мойки, плиты на кухнях и сантехнику, чтобы переезд для новоселов стал максимально комфортным.

На 1-м этаже оборудуют колясочные. При этом во дворе жильцов будут ждать игровые площадки для детей и места для отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика