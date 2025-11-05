Дом на 555 квартир построят в Богородском по программе реновации

Дом по программе реновации на 555 квартир построят в районе Богородское. В здании на Открытом шоссе будет 5 секций.

Квартиры здесь будут сдавать уже с отделкой. В них установят двери, мойки, плиты на кухнях и сантехнику, чтобы переезд для новоселов стал максимально комфортным.

На 1-м этаже оборудуют колясочные. При этом во дворе жильцов будут ждать игровые площадки для детей и места для отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.