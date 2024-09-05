Третий парад трамваев пройдет на ВДНХ 7 сентября

В ближайшую субботу, 7 сентября, москвичи и гости столицы смогут увидеть третий в 2024 году парад трамваев. В этот раз мероприятие пройдет в районе ВДНХ. Колонна стартует в 12:00 и проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до разворотного круга в Останкине и обратно.

По возвращении колонны в депо посетителей приглашают на выставку ретротранспорта. В ней примут участие вагоны и автомобили разных поколений. Также можно будет послушать выступления участников проекта "Музыка в метро", академического хора Московского метрополитена и поучаствовать в мастер-классах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.