Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку крупнейших городов мира по росту цен на жилье

Москва и Петербург вошли в десятку лидеров по росту цен на вторичное жилье по итогам первого квартала. Города заняли седьмое и восьмое место мирового рейтинга соответственно.

Как рассказали в консалтинговой компании "Найт Фрэнк", всего лишь за год столица преодолела более 130 строк – в 2020 году Москва была лишь на 143 месте в этом списке.

Также по итогам первого квартала самые быстрые темпы роста цен на жилье зафиксировали в Турции и Новой Зеландии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.