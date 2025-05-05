Летний сезон стартует на спортивной арене "Лужники"

На спортивной арене "Лужники" начинается летний сезон. В честь открытия посетителей ждут обзорные экскурсии на крыше стадиона. Гости смогут сфотографироваться на поле, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, узнать интересные факты из истории стадиона и подняться на крышу арены.

Протяженность экскурсионного маршрута составляет почти километр, а высота, с которой можно посмотреть на Москву, – 57 метров. Оттуда откроется панорамный вид на МГУ, Воробьевы горы и другие достопримечательности столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.