Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 08:00

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Летний сезон стартует на спортивной арене "Лужники"

Летний сезон стартует на спортивной арене "Лужники"

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На спортивной арене "Лужники" начинается летний сезон. В честь открытия посетителей ждут обзорные экскурсии на крыше стадиона. Гости смогут сфотографироваться на поле, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, узнать интересные факты из истории стадиона и подняться на крышу арены.

Протяженность экскурсионного маршрута составляет почти километр, а высота, с которой можно посмотреть на Москву, – 57 метров. Оттуда откроется панорамный вид на МГУ, Воробьевы горы и другие достопримечательности столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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