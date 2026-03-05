График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 22:30

Выставка "Искусство будущего" стартует в Мультимедиа Арт Музее 6 марта

Выставка "Искусство будущего" стартует в Мультимедиа Арт Музее 6 марта

Столица готовится к Московской неделе моды

Трамвайный парк столицы будет полностью обновлен в 2026 году

Рижский рынок в Москве оказался переполнен в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": гражданин Вьетнама задержан по подозрению в убийстве у метро "Сокол"

Матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" стартовал на стадионе "ВТБ Арена"

Климатическая весна наступит в столице в третьей декаде марта

Парковка у Рижского рынка будет запрещена с 6 по 8 марта

В центре Москвы рядом со станцией метро "Павелецкая" произошел пожар

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Выставка "Искусство будущего" стартует в Мультимедиа Арт Музее 6 марта. Главными темами показа станут цифровизация реальности, активное развитие и внедрение искусственного интеллекта.

Как сообщила директор МАММ Ольга Свиблова, в экспозиции представлено более 40 проектов, которые занимают все 7 этажей музея. Работы созданы с использованием новых технологий и исследуют их влияние на жизнь человека и окружающий мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвыставкитехнологиивидеоДарья Крамарова

