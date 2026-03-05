Выставка "Искусство будущего" стартует в Мультимедиа Арт Музее 6 марта. Главными темами показа станут цифровизация реальности, активное развитие и внедрение искусственного интеллекта.

Как сообщила директор МАММ Ольга Свиблова, в экспозиции представлено более 40 проектов, которые занимают все 7 этажей музея. Работы созданы с использованием новых технологий и исследуют их влияние на жизнь человека и окружающий мир.

