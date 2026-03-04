ФК "Барселона" победил "Атлетико" в ответном матче Кубка Испании

Футбольный клуб "Барселона" одержал сухую победу над мадридским "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Марк Берналь, еще один мяч с пенальти забил Рафинья. Однако по сумме двух игр в финал вышел "Атлетико", который в первом матче разгромил "Барсу" со счетом 4:0.

В Минспорте РФ увидели в заявлении Международного олимпийского комитета сигнал к снятию санкций с России. Так оценил позицию МОК глава ведомства Михаил Дегтярев. Накануне в организации заявили, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами и разногласиями.

