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05 февраля, 07:30

Город

Москвичам показали кадры танца на фестивале "Китайский Новый год"

Москвичам показали кадры танца на фестивале "Китайский Новый год"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Москвичам показали кадры фестиваля "Китайский Новый год", который сейчас проходит в столице.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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