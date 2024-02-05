На фестивальных площадках Москвы впервые отметят китайский Новый год

В столице впервые пройдет фестиваль в честь китайского Нового года, он продлится с 9 по 18 февраля. Среди праздничных локаций – Тверской бульвар и Тверская площадь, Камергерский переулок, Новый Арбат, ВДНХ, парк "Зарядье", Останкинская телебашня и Московский зоопарк.

В программу мероприятий вошли акробатические шоу, мастер-классы по каллиграфии и оздоровительным практикам, ярмарка китайской еды, театрализованные представления и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.