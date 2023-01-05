В Москве благоустраивают 8 улиц в рамках программы "Мой район". Работы уже выполнены на 80 процентов.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, улицы облагораживают, следуя формату от дома до дома. То есть от фасада здания на одной стороне улицы до фасада на другой.

Строители меняют покрытие проезжей части, делают новые тротуары и парковки, устанавливают фонари и скамейки, проводят озеленение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.