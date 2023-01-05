В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что формат "От дома до дома" – одна из важнейших частей программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. По его словам, эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.

В проект вошли Братиславская, Краснодонская и Зеленодольская улицы, улица Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участки Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта.

В рамках работ специалисты меняют покрытие проезжей части, обустраиваю новые тротуары и парковки, озеленяют территорию. Также появляются фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны.

"Одна из значимых составляющих – устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения", – добавил Бирюков.

Он рассказал, что при выборе улиц для благоустройства власти учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также близость важных социальных и других объектов.

Полностью завершить работы на всех восьми улицах планируется в 2023 году.

Ранее стало известно, что деловой центр, школу и детский сад построят в столичном районе Хорошево-Мнёвники на средства инвесторов в рамках городской программы создания мест приложения труда. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что 1 786 новых рабочих мест появится для специалистов розничной торговли и сферы различных услуг, а также для учителей и воспитателей.

Отмечалось, что деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров расположится рядом со строящимся жилым комплексом на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в реализацию этого проекта 7,4 миллиарда рублей.

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