Жителей столичного региона предупредили об облачной погоде и гололедице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В среду, 4 января, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от минус 6 до минус 1 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 по 10 января москвичей ожидает самая холодная пятидневка нынешнего века.

По его словам, до 6 января Москву ожидает достаточно комфортная погода с морозами 2–6 градусов, а в рождественскую ночь температура воздуха опустится уже до 27 градусов.

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