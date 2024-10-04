Фестиваль "Золотая осень" в Москве объединил 30 городских площадках

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Он объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

В программе запланированы творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, уличная анимация и спорт на открытом воздухе, кулинарные классы с осенними рецептами, сезонные варенья и конфитюры, а также сценическая программа. В гастрономическом меню – специальные сезонные блюда с тыквой и пряностями, особые рецепты от столичных шеф-поваров и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.