Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 15:15

Город

Фестиваль "Золотая осень" в Москве объединил 30 городских площадках

Фестиваль "Золотая осень" в Москве объединил 30 городских площадках

Фестиваль "Золотая осень" охватит всю Москву

Более 600 горожан переедут в новостройку по программе реновации в Пресненском районе

4 октября в Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи

"Мой район. Новости": пешеходный переход к детской площадке появился в Ростокине

Новости часа: Собянин заявил, что за лето на ВДНХ провели 5 тыс мероприятий

Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу 7 октября

Москвичи смогут попробовать сезонные блюда на фестивале "Золотая осень"

Новости часа: Собянин рассказал, как столичный "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Он объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

В программе запланированы творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, уличная анимация и спорт на открытом воздухе, кулинарные классы с осенними рецептами, сезонные варенья и конфитюры, а также сценическая программа. В гастрономическом меню – специальные сезонные блюда с тыквой и пряностями, особые рецепты от столичных шеф-поваров и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика