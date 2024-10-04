4 октября в Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Его еще называют "Праздником урожая". Фестиваль объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.