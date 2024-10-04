Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 13:30

Город

4 октября в Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

4 октября в Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

Московские библиотеки стали центрами притяжения молодежи

"Мой район. Новости": пешеходный переход к детской площадке появился в Ростокине

Новости часа: Собянин заявил, что за лето на ВДНХ провели 5 тыс мероприятий

Дворец госуслуг на ВДНХ возобновит работу 7 октября

Москвичи смогут попробовать сезонные блюда на фестивале "Золотая осень"

Новости часа: Собянин рассказал, как столичный "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Собянин: мероприятия на ВДНХ этим летом посетили 9 млн человек

"Торги Москвы": участки под коммерческое строительство

"Это Москва. Строительство": мозаики на стенах

Фестиваль "Золотая осень" начался в Москве 4 октября. Его еще называют "Праздником урожая". Фестиваль объединит около 30 городских площадок. Одна из главных локаций находится на Тверской площади.

Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика