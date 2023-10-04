Выставка индустрии гостеприимства "Пир Экспо" завершится в столице 6 октября

Международная выставка индустрии гостеприимства "Пир Экспо" в данный момент проходит в столице. Ежегодно мероприятие объединяет поставщиков, производителей, отельеров и рестораторов, а также собирает актуальные тренды и новинки индустрии гостеприимства.

В этом году в проекте принимают участие более 700 компаний из России и других стран. Гости выставки знакомятся как с известными брендами, которые давно зарекомендовали себя на рынке, так и с новыми региональными компаниями. Кроме того, посетители смогут принять участие в конференциях, лекциях, семинарах, воркшопах и мастер-классах. Выставка продлится до 6 октября.

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