Ефимов заявил, что бюджет развития Москвы в 2024 году превысит 40%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бюджет развития Москвы в 2024 году превысит 40%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ходе сессии "Траектория развития региональных финансов в современных реалиях" в рамках Московского финансового форума он рассказал, что власти 13 лет назад поставили в приоритет опережающие темпы роста инвестиций в инфраструктуру. Сейчас бюджет развития города составляет порядка 38%, а в 2024-м он достигнет 40%, уточнил Ефимов.

"Это залог развития экономики, потому что, не осуществляя инвестиции, мы не сможем в будущем получить дополнительные доходы, которые позволят в том числе более эффективно исполнять наши социальные задачи", – подчеркнул он.

Вице-мэр отметил, что столица поэтапно вкладывает в развитие значительный объем денег. Заложенный в эту сферу бюджет помогает оперативно улучшать дорожно-транспортную, социальную, инженерную инфраструктуру, благоустраивать городские общественные пространства. Чтобы инвестировать дополнительные деньги в экономику, Москва привлекает еще и инфраструктурные бюджетные кредиты.

Вложенные в городские проекты средства постепенно окупятся, а также принесут дополнительный доход, отметил Ефимов. В качестве примера заммэра привел строительство метро. Вокруг новых станций возводят новые объекты, стоимость недвижимости увеличивается в среднем на 30%, подчеркнул вице-мэр. Следовательно, продолжил он, у инвесторов появляются дополнительные деньги, которые они также могут реинвестировать в экономику.

Кроме того, столица каждый год составляет дефицитный бюджет, по мере которого осуществляется сокращение сроков реализации некоторых проектов. При таком подходе важно сохранять комфортный уровень долга и направлять средства на развитие, заключил Ефимов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что доходы столичного бюджета за последние 12 лет выросли в 3,2 раза. Выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, мэр уточнил, что зарплаты зависят в том числе от экономики всей страны.

Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме