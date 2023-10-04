Собянин: более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

Третья Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 28 по 31 октября в Манеже. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что популярные российские и иностранные производители, дизайнеры, архитекторы и девелоперы примут участие в деловой программе выставки. Гости смогут оценить более 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая.

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