Собянин рассказал, какие социальные объекты открыты в Москве за 5 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние пять лет в Москве возвели 424 объекта социальной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С 2023 года москвичей начали принимать три флагманских центра: ГКБ имени В. В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также КГБ № 15 имени О. М. Филатова.

"До конца года откроем инфекционную больницу № 1, которая станет крупнейшей в России", – заявил мэр, отметив, что ее строительство завершилось в середине сентября текущего года.

В рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры в городе модернизировали 200 поликлиник, еще 140 учреждений планируют обновить до конца 2025 года. Помимо этого, в столице продолжают строить корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка".

Не менее важным направлением в развитии социнфраструктуры города является создание комфортных условий для жизни старшего поколения. Для москвичей старшего возраста в городе открываются центры московского долголетия.

Между тем столичные школы оснащают современным оборудованием, делая из них технологичные образовательные площадки с лабораториями и мастерскими.

До этого стало известно, что инвесторы возведут в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник рядом с жилыми застройками. С февраля 2021 года в Москве предусматривается строительство объектов социнфраструктуры при возведении новых ЖК. 25 из 78 проектов будут реализованы в ТиНАО.



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