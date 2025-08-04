Горожан пригласили на 310-летие усадьбы в Кускове

В субботу, 9 августа, усадьба Кусково отмечает свое 310-летие. В честь праздника для горожан и гостей города подготовили специальную программу.

Как отметила начальник отдела мероприятий и связи с общественностью ГБУК "ГМЗ "Останкино и Кусково" Анна Калениченко, организаторы запланировали бесплатные экскурсии по архитектурно-парковому ансамблю. Также программа включит в себя фотовыставку, которая раскроет тему Кускова в XIX веке.

Кроме того, на лекциях сотрудники музея-усадьбы расскажут о сохранившихся в коллекции предметах семьи Шереметевых. Для участия в праздничных мероприятиях нужно зарегистрироваться на сайте музея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.