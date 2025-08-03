В "Лужниках" проходит выставка спецтехники городских служб

В спортивном комплексе "Лужники" на главной аллее проходит выставка спецтехники городских служб и пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Это часть форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетители могут увидеть современные машины, подробно рассмотреть технику и посидеть в кабинах.

Среди экспонатов представлена аэролодка "Север", которая заменяет суда на воздушной подушке и может работать даже при экстремально низких температурах. Такая техника способна двигаться по воде, по льду и по ледяным торосам, что делает ее универсальной для спасательных операций.

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