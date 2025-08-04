Эксперт объяснила падение популярности Патриарших прудов

В Москве наблюдается падение популярности Патриарших прудов. Рестораны и прочие востребованные места для вечеринок начали перемещаться на Большую Никитскую улицу и в другие локации Хамовников, Пресненского района и Цветного бульвара.

Как объяснила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, причиной стал рост цен на аренду недвижимости на Патриарших прудах и противоположная ситуация в районе Большой Никитской. Там, наоборот, предприниматели могут найти большое количество помещений по доступной стоимости.

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