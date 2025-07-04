В Москве прошла конференция, посвященная онлайн-торговле

В Москве прошла масштабная ежегодная конференция "E-Com СФЕРА", посвященная онлайн-торговле. Несколько тысяч экспертов рынка обсудили, как новейшие технологии помогут предпринимателям развивать свой бренд на маркетплейсах.

Например, в апреле одна из площадок запустила новый сервис для бизнесменов – витрины магазинов. В ходе мероприятия специалисты проанализировали возможности новинки и другие инструменты для продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.