04 июня, 13:15Город
Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"
На Красной площади собрались 400 издательств, которые предлагают посетителям книжного фестиваля широкое разнообразие жанров литературы: от нон-фикшн до художественной.
Например, издательство имени Н. И. Новикова представило книги по искусству, истории, истории искусства и музыковедению.
Некоторые торговые точки предлагают покупателям и всем заинтересовавшимся скидки около 20–25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.