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04 июня, 13:15

Город

Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

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На Красной площади собрались 400 издательств, которые предлагают посетителям книжного фестиваля широкое разнообразие жанров литературы: от нон-фикшн до художественной.

Например, издательство имени Н. И. Новикова представило книги по искусству, истории, истории искусства и музыковедению.

Некоторые торговые точки предлагают покупателям и всем заинтересовавшимся скидки около 20–25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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