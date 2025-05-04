Ростокинский акведук откроют после реставрации в сентябре

В Москве продолжается реставрация единственного сохранившегося в России акведука – Ростокинского. Объект культурного наследия XVIII века восстанавливают в его историческом облике. Работы планируют завершить к сентябрю.

Специалисты обновляют фасады, крышу и деревянные конструкции, а также имитируют водоток. Белокаменное сооружение, которое раньше снабжало Москву питьевой водой, сегодня – часть парка "Яуза" и важная архитектурная достопримечательность столицы. Вдоль акведука благоустраивают смотровые точки и соседнюю территорию.

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