Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 14:30

Город

Ростокинский акведук откроют после реставрации в сентябре

Ростокинский акведук откроют после реставрации в сентябре

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В Москве продолжается реставрация единственного сохранившегося в России акведука – Ростокинского. Объект культурного наследия XVIII века восстанавливают в его историческом облике. Работы планируют завершить к сентябрю.

Специалисты обновляют фасады, крышу и деревянные конструкции, а также имитируют водоток. Белокаменное сооружение, которое раньше снабжало Москву питьевой водой, сегодня – часть парка "Яуза" и важная архитектурная достопримечательность столицы. Вдоль акведука благоустраивают смотровые точки и соседнюю территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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