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04 апреля, 12:15

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Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

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После порывистого ветра, который бушевал в столице 3 апреля, городские службы продолжают приводить в порядок общественные территории. В том числе специалисты распиливают и убирают поваленные деревья и конструкции, восстанавливают поврежденные дорожные знаки. Кроме того, пострадавшие от стихии получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тем временем 4 апреля в столице ожидается дождь, местами он будет идти со снегом. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла, в ночь на 5 апреля – 2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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