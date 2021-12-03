В Москве открыли Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной

В Москве открыли новый Дом культуры "ГЭС-2". Реставрация "ГЭС-2" стала крупнейшим в мире проектом, в ходе которого промышленный объект приспособили под арт-пространство.

О том, в чем его уникальность, – в эфире телеканала Москва 24.