Фестиваль "Золотая осень" стартует в Москве 4 октября

Фестиваль "Золотая осень" начнется в Москве 4 октября. Он пройдет на 30 площадках города. Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Центральной локацией фестиваля станет Тверская площадь. Здесь горожане и туристы смогут посмотреть спектакли по мотивам русских сказок и поучаствовать в творческих мастер-классах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.