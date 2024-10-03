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03 октября, 17:15

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Фестиваль "Золотая осень" стартует в Москве 4 октября

Фестиваль "Золотая осень" стартует в Москве 4 октября

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Фестиваль "Золотая осень" начнется в Москве 4 октября. Он пройдет на 30 площадках города. Свою продукцию на фестивале презентуют больше 150 фермерских хозяйств более чем из 65 российских регионов. В числе товаров – овощи, сыры ручной работы, мед, рыба, грибы, ягоды, деликатесы из мяса.

Центральной локацией фестиваля станет Тверская площадь. Здесь горожане и туристы смогут посмотреть спектакли по мотивам русских сказок и поучаствовать в творческих мастер-классах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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