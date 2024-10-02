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02 октября, 10:15

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"Мой район. Новости": пять переулков благоустраивают в центре Москвы

"Мой район. Новости": пять переулков благоустраивают в центре Москвы

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Пять переулков благоустраивают в центре Москвы, в районе Цветного бульвара. Речь идет о Большом, Среднем и Малом Каретных, 2-м Колобовском и Лиховом переулках.

Специалисты сделают пространство удобным не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Здесь расширят пешеходную зону, добавят пандусы на съездах и велопарковки.

Также здесь установят более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками, а воздушные провода уберут под землю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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