"Мой район. Новости": пять переулков благоустраивают в центре Москвы

Пять переулков благоустраивают в центре Москвы, в районе Цветного бульвара. Речь идет о Большом, Среднем и Малом Каретных, 2-м Колобовском и Лиховом переулках.

Специалисты сделают пространство удобным не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Здесь расширят пешеходную зону, добавят пандусы на съездах и велопарковки.

Также здесь установят более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками, а воздушные провода уберут под землю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

