На Садовом кольце заменили более половины асфальта

В Москве продолжается обновление дорожного покрытия. На Садовом кольце уже обновили больше половины асфальта, а на Третьем транспортном кольце завершено почти 70% работ. Комплексное благоустройство ведется и на проспекте академика Сахарова, где параллельно строится новая трамвайная линия.

Как сообщил начальник Объединенного комплекса дорожного ремонта Александр Зверев, завершены работы на Садовой-Каретной улице, Кудринской площади, Новинском бульваре, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Площади Красных Ворот, в Таганском и Добрынинском тоннелях.

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