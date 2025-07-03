Власти Москвы начнут контролировать уровень шума на стройках в режиме реального времени

Возведение новостроек по программе реновации ускорили почти вдвое с начала года. Чтобы стройки не мешали горожанам, правительство Москвы будет в режиме реального времени отслеживать уровень шума на строительных площадках.

Для этого на них установят специальные датчики, а данные будут сразу поступать в городскую IT-инфраструктуру. Если строители работают слишком шумно, их руководство получит уведомление в личный кабинет или телеграм-бот.

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