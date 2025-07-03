Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 06:30

Город

Власти Москвы начнут контролировать уровень шума на стройках в режиме реального времени

Власти Москвы начнут контролировать уровень шума на стройках в режиме реального времени

Обитатели городской фермы на ВДНХ предсказали погоду в Москве

Московский шпиц Кори стал звездой соцсетей

Дни открытых дверей впервые пройдут в столичных центрах женского здоровья

341 ребенок родился в Москве 2 июля

Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах детского досуга 3 июля

Проект "Лето в Москве" представил развлекательную программу на 3 июля

"Утро": 26 градусов ожидается в Москве днем 3 июля

Москвичам рассказали об изменении схемы движения трамваев

Жителям столицы рассказали об изменениях в схеме движения общественного транспорта

Возведение новостроек по программе реновации ускорили почти вдвое с начала года. Чтобы стройки не мешали горожанам, правительство Москвы будет в режиме реального времени отслеживать уровень шума на строительных площадках.

Для этого на них установят специальные датчики, а данные будут сразу поступать в городскую IT-инфраструктуру. Если строители работают слишком шумно, их руководство получит уведомление в личный кабинет или телеграм-бот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика