Онлайн-бронирование мест для пикника снова доступно в Москве. Беседки для отдыха можно забронировать в 5 парках. Время бронирования составляет 4 часа, доступны утренние, дневные и вечерние интервалы.

Беседки оборудованы крышей, мангалом и розетками для зарядки гаджетов. Продлить бронирование можно через сервис "Мосбилет", если следующий интервал свободен. Если беседка занята в ваше время, нужно обратиться к дежурному администратору.

