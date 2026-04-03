03 апреля, 22:45Город
Онлайн-бронирование мест для пикника снова доступно в Москве
Онлайн-бронирование мест для пикника снова доступно в Москве. Беседки для отдыха можно забронировать в 5 парках. Время бронирования составляет 4 часа, доступны утренние, дневные и вечерние интервалы.
Беседки оборудованы крышей, мангалом и розетками для зарядки гаджетов. Продлить бронирование можно через сервис "Мосбилет", если следующий интервал свободен. Если беседка занята в ваше время, нужно обратиться к дежурному администратору.
