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Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти на 50%

Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти на 50%

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Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти наполовину. По проекту специалисты построят пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Кроме того, к торговым комплексам "Садовод" и "Мега" появится удобный подъезд. Ежедневно туда приезжает больше 150 тысяч человек. Что еще изменится с открытием новой дороги? И когда планируют завершить строительство?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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