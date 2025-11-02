В Москве открыто более 135 тысяч кружков и секций для детей

В Москве созданы широкие возможности для дополнительного образования детей и подростков. В столице работает более 135 тысяч кружков и секций, включая современные направления как воркаут, аэройога и основы ветеринарии. Дополнительные занятия посещают почти 90% столичных школьников.

В образовательных учреждениях открыты более 30 тысяч спортивных секций, где занимаются около 340 тысяч ребят. В центре детского творчества "Бибирево" опытные педагоги помогают раскрывать таланты юных шахматистов, а в Московском дворце пионеров подростки осваивают робототехнику, работу с 3D-принтерами и современные технологии.

