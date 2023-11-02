02 ноября, 07:45Город
Более 10 тыс домов получили обновленные инженерные системы в Москве
Более 10 тысяч столичных домов в рамках программы капремонта получили обновленные инженерные системы. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилья, который стартовал в 2015 году.
В московских многоэтажках меняют основные инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, а также канализации и электрики. Кроме этого, ремонтируют противопожарные системы и мусоропроводы.
Всего в программу вошли около 30 тысяч домов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.