Более 10 тыс домов получили обновленные инженерные системы в Москве

Более 10 тысяч столичных домов в рамках программы капремонта получили обновленные инженерные системы. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилья, который стартовал в 2015 году.

В московских многоэтажках меняют основные инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, а также канализации и электрики. Кроме этого, ремонтируют противопожарные системы и мусоропроводы.

Всего в программу вошли около 30 тысяч домов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.