Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Начались работы по строительству и реконструкции дорог от Волынской улицы до Родниковой, сообщил Сергей Собянин. На первом этапе будет построено почти 3 километра новых дорог, станет удобнее добираться до станции МЦД-4 Новопеределкино. Далее запланированы реконструкция железнодорожного переезда у станции МЦД-4 и обновление Проектируемого проезда № 1156.

"Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филевском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу Заречная улица, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый квартал построит во Внукове – возведут свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости, более половины площади – это жилые дома. В шаговой доступности построят школу на 1 000 мест и детский сад на 350 мест, а также Дом культуры, гостиницу и МФЦ.

