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02 октября, 21:00

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Праздник Суккот отметили в Московском речном императорском яхт-клубе

Праздник Суккот отметили в Московском речном императорском яхт-клубе

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Праздник Суккот прошел в Московском речном императорском яхт-клубе на территории кластера "Красный Октябрь". Все желающие могли познакомиться с традициями иудаизма, а также узнать больше о культуре Израиля.

К этому дню организаторы подготовили для гостей программу из самых разных видов искусства. Так, в рамках мероприятия состоялось открытие выставки "Израильская мозаика". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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