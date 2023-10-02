Праздник Суккот отметили в Московском речном императорском яхт-клубе

Праздник Суккот прошел в Московском речном императорском яхт-клубе на территории кластера "Красный Октябрь". Все желающие могли познакомиться с традициями иудаизма, а также узнать больше о культуре Израиля.

К этому дню организаторы подготовили для гостей программу из самых разных видов искусства. Так, в рамках мероприятия состоялось открытие выставки "Израильская мозаика". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.