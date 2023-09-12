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12 сентября, 04:40

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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю появления Триумфальной арки

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Изначально Триумфальная арка, которая в данный момент находится на Кутузовском проспекте, была выполнена из дерева и установлена на Тверской Заставе.

Строительство арки началось в 1814 году в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Над проектом работал архитектор Осип Бове.

В 1936 году строение демонтировали, однако через 32 года арку восстановили уже на Кутузовском проспекте. В советские годы арка представляла собой западный парадный въезд в столицу. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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