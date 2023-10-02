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02 октября, 21:00

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В Москве начнут включать отопление 3 октября

В Москве начнут включать отопление 3 октября

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Отопление в Москве начнут включать 3 октября

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В Москве постепенно начнут включать отопление 3 октября. Весь процесс займет пять дней. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.

МЦД-4 значительно разгрузил прилегающие магистрали. Как сообщили в Дептрансе, число машин снизилось на 3–5% – это более 6,5 тысяч автомобилей.

Рейс компании "Аэрофлот" Москва – Анталья вернулся в аэропорт из-за замечаний по работе системы кондиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Как подчеркнули в компании, информация о проблемах с двигателем, которую распространили в Сети, не соответствует действительности.

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