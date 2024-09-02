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Новости

02 сентября, 07:45

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 2 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 2 сентября

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Для жителей столицы составили культурную программу на 2 сентября. В нее вошли три фестиваля и предпоказ фильма. Так, в "Зарядье" можно до 6 сентября посетить фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest", в рамках "Лета в Москве" до 8 сентября ежедневно с 12:00 до 20:00 проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", а до 15 сентября на Тверской площади будет идти фестиваль "Московское чаепитие".

Тем временем в кинотеатре "Октябрь" в 20:00 состоится предпоказ киноленты "Лгунья". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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