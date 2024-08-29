Телеканал Москва 24 покажет цикл документальных фильмов "Мегаполия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 5 сентября, на телеканале Москва 24 состоится премьера цикла документальных фильмов главного редактора телеканала Дмитрия Щугорева "Мегаполия".

В проекте журналист расскажет о происходящей в столице трансформации. Для этого он сядет за руль гоночного болида, проплывет на буксире по Москве-реке, заберется на крышу "Красного октября", проверит на себе работу аэродинамической трубы, а также навестит пчел на деревенской пасеке и протестирует "Москвич 6".

Он покажет и объяснит, что все улучшения в столице не ситуативные и локальные решения, а часть сложной, продуманной и всесторонней стратегии городского развития.

"Я журналист и уже четверть века работаю на телевидении <...>. А еще я больше 10 лет плотно занимаюсь Москвой <...>. О ней уже столько всего написано, снято и рассказано, что человеку порой непросто разобраться и проанализировать всю информацию. <...> Мы с нашей командой представим свой очень необычный взгляд на город", – рассказал Щугорев.

Вместе с экспертами ведущий ответит на вопросы: что напишут о нынешнем периоде истории в будущем, как назовут современную архитектуру и как она уживается с наследием прошлого, что такое теория поколений и почему это важно для развития города, где и как учить современных детей, что такое новая индустриализация и новая мобильность.

"Обещаю – грузить не будем. Мы покажем Москву, которую все, конечно же, видели, но, скорее всего, не всегда замечали", – добавил Щугорев.

Премьера первой серии состоится на телеканале Москва 24 5 сентября в 13:35. Программа будет выходить один раз в неделю по четвергам.

Недавно телеканал Москва 24 стал победителем Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" в трех номинациях. Церемония награждения проходила в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) 26 августа.

Так, Москва 24 выиграла в номинациях "Лучшее оформление канала", "Лучший онлайн-канал/видеоблог" и "Лучший ведущий".

