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28 августа, 10:45

Новости

Собянин: 281 тыс москвичей смогут найти работу в шаговой доступности от дома

Собянин: 281 тыс москвичей смогут найти работу в шаговой доступности от дома

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20 промышленных комплексов и 67 офисных центров построят в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. О том, как город с помощью инвесторов строит социально и экономически важные объекты, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги в общей сложности построят около 200 объектов, среди них будут логистические парки, центры инноваций, школы, детские сады, спорткомплексы и многое другое. Найти работу в шаговой доступности от дома смогут около 281 тысячи горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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