Фильм о семье панды Катюши показали в "Музеоне"

Фильм о пандах Московского зоопарка показали в парке искусств "Музеон", документальную ленту представила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Она напомнила, что панды приехали в Россию из Китая на максимально возможный срок – 15 лет. Это знак наивысшей дружбы со стороны китайских коллег.

По словам Акуловой, она лично контролировала процесс переезда животных и даже летела с ними в одном самолете в Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

