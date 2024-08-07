07 августа, 23:30Общество
Фильм о семье панды Катюши показали в "Музеоне"
Фильм о пандах Московского зоопарка показали в парке искусств "Музеон", документальную ленту представила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
Она напомнила, что панды приехали в Россию из Китая на максимально возможный срок – 15 лет. Это знак наивысшей дружбы со стороны китайских коллег.
По словам Акуловой, она лично контролировала процесс переезда животных и даже летела с ними в одном самолете в Москву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.