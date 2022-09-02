Russpass подготовил скидки и бонусы в отелях и ресторанах ко Дню города

Ко Дню города Russpass подготовил скидки и бонусы в отелях и ресторанах. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Свыше 40 партнеров туристического сервиса уже присоединились к программе.

Если говорить про отели, там будут скидки до 20%. Чтобы воспользов9аться праздничным тарифом, надо выбрать гостиницу, нажать кнопку "Забронировать", в открывшемся окне кликнуть "Посмотреть номера" и указать даты пребывания. Цены отображаются на странице спецпроекта уже с учетом скидок.

Там же легко найти условия получения бонусов в кафе. Посетителей будут ждать комплименты от шеф-повара: горячее блюдо, десерт или напиток. В некоторых кафе и отелях акция будет действовать с 8 по 17 сентября, не только в праздничные выходные. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.