В Москве проходит фестиваль "Цветочный джем"

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в столице. Ландшафтные дизайнеры украсили площадки фестиваля композициями: французские мини-сады из лаванды, роз и шалфея, японский сад с бонсайами и многое другое.

На Манежной площади рядом со стенами Кремля открылся "Красный сад", "Липовая аллея" – у здания Исторического музея. Столешников переулок украсили глицинией, а входа в ЦУМ расположился "Сад водных растений".

Цветники есть на Тверском бульваре и в Камергерском – всего 35 площадок. В этот раз сады будут радовать москвичей целый месяц. Сделать яркие селфи можно до 1 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.