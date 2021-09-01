Сад водных растений и липовую аллею представили на фестивале "Цветочный джем"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Фестиваль "Цветочный джем" открылся в столице работами ведущих российских мастеров ландшафтного дизайна.

Традиционно центральные площадки фестиваля расположились на площади Революции, Манежной площади, Кузнецком Мосту и Тверской улице.

Так, переход от Манежной площади к площади Революции превратился в липовую аллею с цветниками в классическом русском стиле. Дизайнеры создали там композицию из шестиметровых лип в больших кадках-ящиках, а в ящиках поменьше разместили мини-розарии.

Сад водных растений появился на Кузнецком мосту напротив ЦУМа. Дизайнеры выполнили его в виде стилизованной фигуры рыбки. Все желающие могут увидеть кубы-аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

Ранее сообщалось, что столицу украсят десятки тематических площадок в рамках фестиваля "Цветочный джем", дизайнерские сады появятся на главных гастрономических ярмарках города.

В этом году фестиваль продлится до 1 октября. Он будет проходить с ограничениями, связанными с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Москвичи и гости города увидят реплики проектов "Цветочного джема" прошлых лет, а также новые ландшафтные композиции.

