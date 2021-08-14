Москвичам рассказали об ассортименте блюд гастроплощадок "Лето в городе"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Посетители площадок гастрономической ярмарки "Лето в городе" смогут попробовать множество необычных блюд. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Ярмарка будет работать каждую неделю с четверга по воскресенье до 31 августа на площадках "Московских сезонов" в разных частях столицы. Всего в Москве 18 точек, на которых пройдет мероприятие.

"Специально для посетителей площадок мероприятия "Лето в городе" наши повара откроют секреты приготовления своих блюд. В определенное время на площадках вы сможете стать свидетелем приготовления поистине оригинальных и по-настоящему вкусных блюд", – заявили в департаменте.

Так, 15 августа на улице Матвеевской повара приготовят для гостей плов с фруктами. На площадке в Крюково посетители смогут попробовать тыкву грилованную сырокопченым беконом.

В парке "Бригантина" на севере столицы специалисты приготовят перепелку на березовых углях с соусом из вишни и морепродукты "фламбе", обжаренные на офире и персики, запеченные на углях с маршмеллоу.

На ярмарке на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская состоится "День мини-бургеров в азиатском стиле с котлетой из крабов и креветок с кисло-сладким соусом и приправой из лемонграсса", а на Площади Революции приготовят томленный на огне ананас в собственном соку и куриные крылышки в соусе терияки и рис на воке с курицей.

В ЮЗАО посетители также смогут попробовать куриные крылышки, а еще угоститься жареным мороженым.

"Это мороженое готовится из смеси, которая выливается на специальную металлическую поверхность и "обжаривается" на ней при минусовой температуре вместе с различными добавками в виде печенья, фруктов, ягод, шоколада, варенья и даже различных напитков", – объяснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на 18 ярмарочных площадках столицы в рамках проекта "Лето в городе" москвичам начнут предлагать необычные блюда, приготовленные по авторским рецептам, в их числе винегрет из одуванчиков, джем из бекона и другие необычные блюда.

Предполагается, что это позволит горожанам познакомиться с гастрономической культурой не только разных регионов России, но и других стран, в том числе Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и Японии.