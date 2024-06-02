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02 июня, 18:30

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Большой научный праздник устроили в "Зарядье" для детей

Большой научный праздник устроили в "Зарядье" для детей

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Большой научный праздник устроили в "Зарядье" в честь Дня защиты детей и Года семьи. Организаторы подготовили интерактивную программу, чтобы каждый гость мог стать участником масштабного нон-фикшн сюжета.

Сам парк превратился в огромную декорацию, напоминающую квест-лабиринт, где устроили большой фестиваль с многочисленными научными экспериментами, интеллектуальными играми и увлекательными квизами. Так, например, дети смогли побывать в химической лаборатории, а также поиграть в различные логические игры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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